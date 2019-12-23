Мнение: Сегодня в ответе на надоевший украинский вопрос был поставлен восклицательный знак

У меня к Крыму отношение особенное. В том числе и потому, что когда на полуострове происходили судьбоносные для его жителей события, мне тоже пришлось принимать решение. От которого зависело очень многое.

Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что тогда все сделала правильно. Не жалеют о своём выборе и крымчане. Потому что более, чем кто-либо понимают разницу между жизнью под началом тех, для кого ты всего лишь источник дохода, и возвращением туда, где тебя искренне любят, где тобою дорожат, о тебе заботятся и тебе дают. Все то, чего тебе так не хватало всю предыдущую жизнь.

И Крымский мост — это не просто объект инфраструктуры. Это символ воссоединяя. С Родиной. С домом. С близкими и родными. И сегодня, когда по нему проехал первый железнодорожный состав, был поставлен восклицательный знак в ответе на порядком надоевший украинский вопрос «Чей Крым?» – «Крым – наш!»

И сколько бы Украина не исполняла нот, не делала заявлений, не инициировала голосований по своим кляузам в ГА ООН и не давала громких обещаний, ничего уже не изменится. Крым для неё потерян навсегда. В том числе и потому, что она сама сделала его отрезанным ломтем. Причём, сделала это очень давно. Буквально сразу после обретения незалежности.

И вот за эту свою нелюбовь она и поплатилась. Потому что в любых отношениях нужно не только брать, но и давать. Не требуя взамен цветов и аплодисментов.

И, да! Любовь (если она настоящая), то она выражается не словами, а поступками. И то, что мы сегодня увидели в Крыму — это и есть та самая любовь и забота. Что бы там не говорили злые и завистливые языки!

Юлия Витязева, специально для News Front

Источник: Конт

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