Никогда такого не было и вот опять…«Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!»

23.12.2019, 19:57, Разное

Никогда такого не было и вот опять. В Челябинской области спецназ ФСИН на посвящении детей в кадеты показал школьникам приёмы разгона демонстрантов.

Судя по видео, на церемонии посвящения в кадеты спецназовцы продемонстрировали пятиклассникам исполнение приказов «Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!».

Ну и по классике потом скажут, что это на самом деле были не школьники а переодетые карлики.

Ранее похожая история произошла в селе Новотроицкое в Татарстане. Там силовики провели учения с привлечением школьников, чтобы отработать свои действия в условиях «массовых беспорядков».

Девятиклассникам предлагали совершить «нападение» на полицейских, которые давали отпор и проводили «задержания». Школьники пожаловались, что некоторые из участников мероприятия получили травмы.



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