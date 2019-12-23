Людмила Игнатенко из «Чернобыля» рассказала, чем ее обидел HBO и почему ей пришлось «бежать» из Киева

Жена погибшего пожарника-ликвидатора аварии на ЧАЭС Людмила Игнатенко заявила, что она не давала каналу HBO разрешения рассказывать ее историю в сериале «Чернобыль». Об этом она рассказала в интервью BBC.

«Когда узнала, что фильм будет про меня, было обидно и неприятно. … Я считаю, что телекомпания поступила неправильно, что не встретилась со мной. Мне звонили из Москвы, говорили «Мы снимали фильм в Латвии, Киеве, не смогли с вами связаться, но хотели». Это уже на тот момент фильм был снят. Мне предложили $3 тысячи «просто так», но я положила трубку, думала, что это фейк», — отметила Игнатенко.

По ее словам, в сериале слишком много недостоверной информации и лживых кадров.

«Мне настолько тяжело было смотреть, мне настолько больно было. И эта ложь в фильме. Очень много кадров ложных. Показали, что Вася кричит. Но он у меня был настолько терпеливым, спокойным и уравновешенным. У него не было истерики», — отметила Игнатенко, добавив, что создатели сериала также исковеркали сцену похорон ее мужа.

Женщина рассказала, что после выхода сериала журналисты буквально начали атаковать ее квартиру. Некоторые из них не давали закрыть дверь и пытались записать интервью. В связи с нападками журналистов ей пришлось съехать со своей квартиры в Киеве.

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