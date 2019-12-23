Автоновости: Названы лучшие автомобильные двигатели 2020 года

Издание Wards Auto опубликовало традиционный список самых примечательных силовых установок, который основывается на собственных испытаниях журналистов. Оказывается, теперь большим пикапам не нужны V8, а семейным машинам – шестицилиндровые двигатели.

Рейтинг Wards Auto существует с 1995 года, но впервые за 11 лет в списке оказались сразу три рядных шестицилиндровых мотора. Кроме того, составители списка заявили, что уже третий год подряд в нем принимают участие четыре так или иначе электрифицированных силовых установки.

Названы автомобили, не теряющие в цене при перепродаже

Среди рядных шестерок в список попали моторы от BMW, Mercedes-Benz и американской GMC, причем если первые двое – бензиновые (от BMW M340i и Mercedes-Benz GLE 450), то третий – дизельный и устанавливается на пикап GMC Sierra. Среди четырехцилиндровых агрегатов в Топ-10 журналисты включили 1,6-литровый турбомотор от Hyundai Sonata, двухлитровый двигатель от Nissan Altima, ставший уже знаменитым агрегат объемом 2,3 л от Ford (он устанавливается на многие модели, включая Mustang и Focus RS), а единственным V8, заслужившим внимание в этом году, стал мотор от нового Chevrolet Corvette Stingray.

Среди силовых установок с электрическими надстройками Wards Auto отметили "мягкий гибрид" на базе 3,6-литрового V6, которым комплектуется RAM 1500, систему гибридной Honda Accord, уже упоминавшийся рядный шестицилиндровый мотор от Mercedes-Benz со стартер-генератором и, наконец, полностью электрический привод кроссовера Hyundai Kona.

Условием для попадания в программу тестов Wards Auto являются новизна силового агрегата и базовая стоимость автомобиля, им оснащенного, которая не должна превышать 65 000 долларов. По итогам последнего рейтинга были отмечены не только впечатляющий прогресс современной индустрии, но и то, что технологии становятся доступнее: в нынешний Топ-10 включены только два автомобиля премиальных брендов.

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