Представительство президента Украины осудило приезд Путина в Крым

23.12.2019, 19:54, Новости дня

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым осудило сегодняшний визит российского президента Владимира Путина в Крым. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте представительства.

В представительстве украинского президента отметили, что “такие действия РФ является грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанными принципами и нормами международного права“.

“Представительство президента Украины в АР Крым отмечает противоправность запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированной Российской Федерацией территорией Украины, который состоялся 23 декабря 2019 года“, – говорится в сообщении.

В представительстве подчеркнули, что “любой въезд/выезд во временно оккупированный Крым должен происходить только по согласованию с украинской стороной и через контрольно-пропускные пункты на административной границе“.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Мост через Керченский пролив, соединяющий аннексированный Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности. 

Владимир Путин 23 декабря участвовал в открытии железнодорожного сообщения через Крымский мост.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Германа Горбунцова и объявлении беглого банкира в международный розыск . Того самого Горбунцова, о котором я писал, к примеру, в мае и в октябре. Горбунцов уже давно обосновался в Лондоне. И сдается мне, что Лондон не выдаст Горбунцова России. Или я ошибаюсь? Горбунцову инкриминируется мошенничество. Но […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика