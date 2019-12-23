Роза Сябитова дала совет девушкам по поиску мужа в новогоднюю ночь

Роза Сябитова решила дать рекомендации девушкам, которые ищут мужа в новогоднюю ночь. По убеждениям телеведущей, им нужно отправиться в место с большим скоплением людей, например, на городскую площадь, где проходят народные гуляния.
По мнению телеведущей, в Москве самым удобным для знакомства местом станет Красная площадь. Звезда уверена, что пребывающие в хорошем настроении мужчины всегда более охотно идут на контакт, а праздник и шампанское помогут завязать беседу. Сябитова рекомендует девушкам исключить конкуренцию и пойти на улицу без подруг.
Еще один метод заключается в том, чтобы встречать Новый год в компании с большим количеством приглашенных гостей, где будут присутствовать не состоящие в браке молодые люди. Роза Сябитова советует представительницам прекрасного пола быть активными и проявлять инициативу.
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