Поклонники оценили фото Долиной с дочерью и внучкой: «Три красавицы»

Лариса Долина появилась на публике вместе со своей дочерью Ангелиной и подросшей внучкой Александрой. Поклонники оценили фото «трех красавиц» восторженными комментариями.

В последнее время певица редко выходит в свет, предпочитая по возможности отдыхать с родными. Некоторое время назад Долина побывала в Германии со своей наследницей и внучкой, где позволила себе целый день наслаждаться прогулкой по Баден-Бадену. После возвращения в столицу знаменитость приняла участие в фотосъёмке в культовом образе из картины «Мы из джаза» для новогоднего шоу. В прошлые выходные артистка сводила внучку на ёлку, придя на встречу с Дедом Морозом как обычный зритель.

Дочь исполнительницы разместила в Instagram семейное фото, запечатлев себя с матерью и малышкой. Все родственницы выглядели очень счастливыми. В обычной жизни Долина выбрала скромный макияж, а волосы собрала в хвост. На фото звезда эстрады позировала в простой белой блузке, а ее образ дополнили очки в прозрачной оправе. «Спасибо всем за этот чудо праздник!!! 1,5 часа на одном дыхании», — поделилась эмоциями наследница Ларисы Александровны.

В комментариях поклонники оценили фото певицы кучей комплиментов. Одни называли артистку замечательной бабушкой, а другие приятно удивились ее внешнему виду. «Три красавицы», «Такие позитивные!», «Горжусь тем, что мой кумир так выглядит!» — отмечали фолловеры.

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