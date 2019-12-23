Орбакайте и Земцов провели вечер с семьей Юдашкина

У Кристины Орбакайте, как и других звезд, в преддверии праздников очень загруженный график. Однако недавно певица нашла время, чтобы провести вечер с мужем Михаилом Земцовым и семьей Валентина Юдашкина.

За последнее время дочь Пугачевой приняла участие в нескольких шоу, снялась в новогодних программах, а также посетила премьеру фильма матери «Тот самый концерт». На каждом мероприятии Орбакайте появлялась в новых образах, успев примерить комбинезоны, блестящие платья и юбки. На прошедших выходных артистка появилась на гала-вечере в ГУМе в кафе Bosco Family. На этот раз знаменитость надела темный наряд в пол с цветочным принтом. Пикантности ее внешнему виду добавили полупрозрачные рукава, а кудри и нюдовый мейкап завершили образ.

Наследница Примадонны посетила вечеринку с Михаилом Земцовым, который предпочел брюки и джемпер. Семья Юдашкиных также была на ужине в стиле total black. Модельер и его избранница выбрали одежду без излишеств. Орбакайте с мужем разместились рядом с ними. Компания наслаждалась вкусными блюдами и выступлением юношеского хора, который исполнял Ave Maria в костюмах зайцев.

Фолловеры пришли в восторг от Орбакайте и ее супруга, поскольку давно их не видели. В комментариях некоторые написали, что вечер создал новогоднее настроение. «Такие вы душевно красивые все», «Кристина так хороша, а ее муж!» — отмечали поклонники.

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