Чавушоглу позвонил Лаврову для обсуждения ситуации в Ливии

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.
Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, сообщается на сайте российского МИД.
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили процесс мирного урегулирования в Сирийской Арабской Республике, включая проблематику оказания гуманитарной помощи населению Сирии, и перспективы взаимодействия двух стран по содействию стабилизации ситуации в Ливии», – говорится в заявлении.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал в случае необходимости увеличить военную поддержку Правительству национального согласия в Ливии.
В четверг стало известно, что ПНС одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией. До этого в Триполи уже направляли подразделения турецкого спецназа.
Газета ВЗГЛЯД писала, сможет ли РФ спасти Ливию от турецкого военного вмешательства.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: На неформальном саммите СНГ лидеры стран альянса ЕАЭС практически взбунтовались против российского закона о предустановке российского софта на мобильные гаджеты. Бунт связан с тем, что члены ЕАЭС обязаны учитывать национальное законодательство друг друга и унифицировать свои внутренние законодательства и таможенные правила. Идея сидеть под колпаком у ФСБ никого не вдохновила, причем настолько, что участники ЕАЭС […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Наука: Материнская забота влияет на гены детей / 24 октября
- «Меня преследует старуха-рептилия» / 2 декабря
- Мнение: Режим глупо и неэффективно вмешивается в экономику / 17 декабря
- Мнение: Письмо: «Отношения потеплели» / 15 декабря
- Мнение: РосКомНадзор встал на защиту пользователей КОНТа / 29 октября
- Будем расхлебывать всей страной – Зеленский готов пойти на всё / 14 ноября
- Врачи: Причиной инсульта может быть несчастливый брак / 23 мая
- Архангельскую активистку, включившую на митинге гимн России, оштрафовали на две тысячи рублей / 26 ноября