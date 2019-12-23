Чавушоглу позвонил Лаврову для обсуждения ситуации в Ливии

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, сообщается на сайте российского МИД.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили процесс мирного урегулирования в Сирийской Арабской Республике, включая проблематику оказания гуманитарной помощи населению Сирии, и перспективы взаимодействия двух стран по содействию стабилизации ситуации в Ливии», – говорится в заявлении.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал в случае необходимости увеличить военную поддержку Правительству национального согласия в Ливии.

В четверг стало известно, что ПНС одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией. До этого в Триполи уже направляли подразделения турецкого спецназа.

Газета ВЗГЛЯД писала, сможет ли РФ спасти Ливию от турецкого военного вмешательства.

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