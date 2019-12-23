Суд в Греции приостановил решение о выдаче Винника

23.12.2019, 19:44, Новости дня

Высший административный суд Греции (Госсовет) приостановил исполнение решения министра юстиции Греции Костаса Циараса о последовательной экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, США и Россию.

«Председатель четвертого департамента Государственного совета издал сегодня временное распоряжение о приостановке исполнения решения об экстрадиции Александра Винника во Францию, США и Россию, признавая опасность, с которой Александр столкнется в случае его экстрадиции», – сообщила греческий адвокат Винника Зои Константопулу, передает ТАСС.

«Александр уже четвертый день голодает, новую голодовку он начал 20 декабря, и его здоровье становится хуже», – также сообщила она, передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал решение Греции по выдаче россиянина Александра Винника США лукавым.

Напомним, министр юстиции Греции подписал решение об экстрадиции Винника во Францию. После этого житель России начал голодовку в знак протеста. Адвокат Винника Тимофей Мусатов считает, что «французы не приедут и даже не собирались», речь идет о «заранее подготовленной выдаче в Соединенные Штаты».



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