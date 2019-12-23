Дело об убийстве пятилетнего ребенка в Переяславе направили в суд

23.12.2019, 19:42, Новости дня

Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе. Об этом 23 декабря проинформировала пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, в мае 2019 четверо мужчин, находясь на территории частного дома, вероятно ради развлечения осуществили выстрелы из огнестрельного оружия в направлении мест возможного пребывания граждан. В результате одного из выстрелов малолетний ребенок получил смертельное ранение. По данным следствия двое из указанных мужчин – бывшие работники полиции, несовершеннолетний сын одного из них и их товарищ», – рассказали в прокуратуре.

Подозреваемым инкриминируют нарушение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия), ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.

Пятилетний Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая в Переяславе. 3 июня мальчик умер в больнице в Киеве.

4 июня Голосеевский райсуд Киева арестовал подозреваемых – Владимира Петровца и Ивана Приходько – без права внесения залога. Им сообщили о подозрении в хулиганстве с применением оружия и умышленном убийстве. По версии правоохранителей, смертельный выстрел сделал Приходько. 

В связи с инцидентом руководителей местного отделения полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил отправить его на Донбасс. 6 июня Ценов возглавил полицейские силы в зоне проведения операции Объединенных сил.

17 июля директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что правоохранители объявили подозрение третьему фигуранту дела об убийстве мальчика – Дмитрию Кривошею. На следующий день суд отправил его под арест.

18 июля следователи объявили подозрение несовершеннолетнему. На следующий день суд отправил его под круглосуточный домашний арест. 

6 декабря следователи завершили досудебное расследование убийства Тлявова.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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