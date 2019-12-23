В Ставрополье женщина пережила две клинические смерти и стала бесплодной из-за врачей

23.12.2019, 19:37, Разное

Жительница Ставрополья пережила две клинические смерти и стала бесплодной по вине врачей. Стали известны некоторые подробности случившегося.

Беременность россиянки проходила отлично. Но только до того, как она оказалась в роддоме. Девушку изначально не хотели принимать, хотя воды уже отошли. Уже на начальном этапе акушеры заметили, что ребенок мертв, но до последнего не делали кесарево. Итог оказался ужасающим: заражение крови, 12 операций и несколько остановок сердца. Россиянка чудом выжила, но родить больше никогда не сможет. После всех этих операций у нее стеноз трахеи 2–3-й степени, а дышать приходится через трубку в горле. Женщина написала заявление, идет доследственная проверка, пишет телеграм-канал Mash.



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