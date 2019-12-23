Названы сроки согласования Россией и Белоруссией интеграционного пакета

В течение ближайших трех дней Москва и Минск согласуют весь интеграционный пакет, сообщил первый вице-премьер Белоруссии Александр Турчин.
Об этом информирует ТАСС.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что мешает интеграции РФ и Белоруссии.
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