Названы сроки согласования Россией и Белоруссией интеграционного пакета

В течение ближайших трех дней Москва и Минск согласуют весь интеграционный пакет, сообщил первый вице-премьер Белоруссии Александр Турчин.

Об этом информирует ТАСС.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что мешает интеграции РФ и Белоруссии.

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