Мнение: Грозный ответ

Кремль пообещал ответить на санкции США против Северного потока-2. Правда, как именно — это пока неизвестно. "Мы сейчас разберемся как следует и накажем кого попало" ©. Наверное, ответ будет не менее грозным, чем могучий удар по Турции после сбитого российского самолета. Правда, с США мы торгуем не так чтобы очень, но найти какой-нибудь товар, который будет объявлен запретным, можно — те же айфоны, например. Ну а чего — у нас же есть свои собственные отечественные йотафоны, их даже президенту дарили вроде бы. Будем переходить на них. Если найдем, где же их продают.

Мы прекрасно понимаем, что отвечать нечем — колониальной периферии нечем отвечать развитой метрополии. А мелкие укусы никакого значения не имеют. Угрозы ответа, скорее — рефлекс. Ритуал. Особенно если учесть, насколько изящно американцы умыли российских партнеров, продемонстрировав тотальную технологическую отсталость "энергетической сверхдержавы". Теперь сроки строительства (не пуска, а именно строительства) СП-2 сдвигаются на неопределенное время. Может, на месяц, может — на полгода. Может — и на год. Теперь мало найти подрядчика, который совершит самоубийство, подвергнув себя американским санкциям в добровольном порядке, так еще нужно будет согласовывать судно, прокладывающее трубу, с датчанами — согласованы-то были суда швейцарской фирмы, а к новым могут быть предъявлены и новые требования.

Это даже не щелчок по носу, а ленивый пинок под зад. "Дяденька, а вам не кажется, что ваше место …" И майку на груди рвать бесполезно — здесь не кино из жизни абстрактных уголовников, а реальная жизнь.

Источник: Эль Мюрид

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