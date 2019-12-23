Мнение: «Но пораженья от победы Ты сам не должен отличать »

23.12.2019, 19:31, Разное

Россия очень долго вела дело к тому, чтобы лишить Украину доходов от транзита российского газа. Для этого Газпром потратил многие десятки миллиардов долларов на обход Украины по Балтийскому и Черному морям («Северный поток-1,2», «Голубой поток», бесславно погибший «Южный поток», «Турецкий поток»).

Итог этой работы: 5-летний контракт с Украиной по транзиту, загружающий ее мощности на 1/2-1/3. С продлением его еще на 10 лет.

По идее, Кремль должен откровенно беситься от этого контракта. Ведь он продолжит финансировать украинский дефицит бюджета и украинскую армию… И ничего поделать с этим не может.

Газпром заплатит часть денег ($2,9 млрд) по принятым арбитражным решениям в обмен на снятие остальных украинских претензий. Это тоже должно бесить российскую сторону — ведь Газпром начал с их высмеивания и уверенности, что платить не придется.

Конечно, некие эксперты говорят СМИ, что выиграли обе стороны. Но это — всего лишь хорошая мина при плохой игре…

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Источник: СерпомПо



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