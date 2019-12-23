Эрдоган заявил о вероятности новой волны беженцев из Сирии

Новая эскалация в сирийском Идлибе могут привести к очередной волне беженцев. Об этом 22 декабря в Стамбуле заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает Anadolu.
По словам Эрдогана, в связи с ситуацией в Идлибе около 80 тыс. беженцев выдвинулись в сторону турецкой границы, и в случае дальнейшей эскалации это число может возрасти. Если это продолжится, Турция «не будет в одиночку нести бремя этой миграции», сказал президент страны.
Эрдоган заявил, что негативные последствия этого процесса почувствуют все европейские страны, в первую очередь – Греция.
Агентство сообщает, что с 2011 года Турция приняла 3,6 млн мигрантов из Сирии и потратила на нужды беженцев $40 млрд.
Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики «Исламского государства». В сентябре 2014 года операцию против ИГИЛ начала коалиция во главе с США. В сентябре 2015 года к конфликту в Сирии присоединилась Россия, в августе 2016-го – Турция.
Как пишет Reuters, сирийские и российские силы в последнее время усилили бомбардировку целей в Идлибе, что вызвало волну беженцев в направлении Турции.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Украинский «Нафтогаз» хочет, чтобы «точки передачи газа» европейским компаниям перенесли на границу РФ и Украины, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко. Витренко рассчитывает, что европейские компании будут после этого продавать газ «в том числе и на Украине». Продавать газ, по планам Киева, станут «по цене ниже, чем, соответственно, цена европейская, плюс стоимость транспортировки из Европы […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Newsweek — «задолжал Путину» — на MSNBC объяснили мотивы Трампа / 26 октября
- Лещенко: Тимошенко претендовала на то, чтобы ее ставленник возглавил Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения / 19 ноября
- Сенатор — цель России — «сеять хаос», а Трамп «подливает масла в огонь» / 25 ноября
- Названы самые опасные растения для квартиры / 15 ноября
- Минкульт присоединился к требованиям взыскать 133 млн рублей с фигурантов дела «Седьмой студии». Ранее о сумме в ведомстве не знали / 25 ноября
- «Слуга народу» о нападении на Ананченко: Это означает, что изменения, которые мы воплощаем – настоящие / 16 декабря
- В мире: На самого молодого премьера в мире ополчились русофобы / 17 декабря
- ДТП с тремя погибшими в Черниговской области. Водителю автобуса грозит до 10 лет заключения – прокуратура / 19 декабря