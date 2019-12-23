Медведев выразил уверенность в завершении строительства «Северного потока — 2»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заверил, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено, несмотря на санкции США.

«По поводу «Северного потока», я думаю, тут все понимают: мы, конечно, его достроим. И даже никаких сомнений нет, там совсем чуть-чуть осталось», – сообщил Медведев, информирует РИА «Новости».

Глава правительства добавил, что США «прекрасно понимают, что все будет сделано».

«У «Газпрома» есть альтернативные варианты, как это все проложить; ну немного чуть больше времени на это уйдет, ничего страшного. Это все равно месяцы – месяц туда, месяц обратно; на несколько месяцев больше. Никакой катастрофы нет, особенно в условиях, когда мы договорились с украинцами по транзиту», – сказал Медведев.

В субботу президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет, обязав свою администрацию ввести санкции против подрядчиков строительства «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». После этого швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «Северного потока – 2», объявила о приостановке строительства.





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