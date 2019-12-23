В ЕС сообщили о значительном росте российских поставок СПГ

23.12.2019, 19:26, Новости дня

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС вырос на 75% в третьем квартале в годовом выражении, говорится в отчете Еврокомиссии.

Основными поставщиками в указанный период были Катар и Россия, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Украина стала основным маршрутом поставок газа из РФ в третьем квартале, на нее пришлось 43% от общего объема, что на 3% ниже, чем в прошлом году.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что российские поставки СПГ в Европу превзошли американские.

Напомним, Конгресс США заложил в оборонный бюджет на следующий год введение санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Ранее неоднократно отмечалось, что в реальности сопротивление США газовым проектам РФ в Европе связано с желанием нарастить поставки американского СПГ в ЕС.



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