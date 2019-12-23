Медведев назвал гуманным тариф на транзит российского газа через Украину

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что размер тарифа на транзит газа из РФ через Украину является гуманным.

«Это очень гуманный тариф, и все их попытки его взвинтить, они мало чем закончились, практически ничем не закончились», – сказал Медведев, отметив, что если бы Украина предложила слишком высокий тариф, то соглашения достичь бы не удалось, передает РИА «Новости».

Премьер также сообщил, что РФ готова на правительственном уровне обсуждать с Украиной вопрос снятия взаимных ограничений, если Киев инициирует такой диалог. Однако уточнил, что пока контактов между странами на уровне кабинетов министров не планируется.

«У нас сейчас прерваны контакты (между главами правительств РФ и Украины – ред.), естественно, мы не созваниваемся, не переписываемся», – заметил Медведев.

При этом он напомнил, что вице-премьер Дмитрий Козак общался со своим украинским визави по газовому вопросу, также контактируют и министры энергетики двух стран.

«Я ничего не исключаю: хотят – пожалуйста. Мы же им всегда говорили: хотите, мы даже готовы рассмотреть и вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть инициатива какая-то с вашей стороны, потому что вы их вначале ввели», – сообщил Медведев, подчеркнув, что несмотря ни на что, РФ остается для Украины крупнейшим рынком и торговым партнером.

Ранее Медведев оценил протокол соглашения по газу с Украиной.

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