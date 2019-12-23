Мнение: Интернет-магазин музейных сувениров. Глобальный общероссийский, один на всех

А вот запустили онлайн-магазин, которого мне в России всегда не хватало: площадка, на которой можно купить всяческую музейную сувенирку — каталоги, открытки, магниты, платки с репродукциями. Проект, как оказалось, делает бывший коллега (тесен мир), поэтому расскажу о нем с особенным удовольствием.

Называется MUSEUM+MARKETPLACE. Интересная особенность — это глобальная площадка для множества музеев, и если ты — небольшой музей, у которого нет мощностей на собственную онлайн-продажу, ты просто подключайся и продавайся через них. Порталом уже пользуются ГМИИ, ГТГ, ГИМ, ГРМ и проч. (как удобно, когда все каталоги в одном месте).

Мы же, обычные люди, как простые фанатичные потребители узорчатых платков и бижутерии, скопированной с исторических подлинников. Кстати, отличная идея для новогодних подарков. Пойду изучу каталог, подарю что-нибудь красивое себе.

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Из пресс-релиза:

Museum+Marketplace. Что это такое? Единая онлайн-площадка для всех музейных изданий и сувениров, книг по искусству, истории и культуре и самых разных аксессуаров по мотивам произведений искусства! В момент можно заказать доставку в любую точку мира.

Уже сейчас на сайте шикарный музейный «комплект»: Музеи Московского Кремля, Пушкинский музей, Исторический музей, Музей Востока, Русский музей, Музей декоративно-прикладного и народного искусства, Кирилло-Белозерский музей-заповедник. (Вот презентация условий для музеев)

Здесь нашлись каталоги самых популярных выставок этого (и не только!) года, посвященных творчеству Репина и Мунка, коллекциям Щукина и Foundation Louis Vuitton, и только недавно стартовавших – Томаса Гейнсборо и Карла Фаберже.

Здесь же самые актуальные книги — сборники публицистики Умберто Эко и «Страдающее Средневековье» и самые редкие — «Красота резного образа» из Кирилло-Белозерского музея-заповедника и «Москва – Санкт-Петербург». Фотографии середины XIX- начала XX веков» из Росфото.

Детских книг и игр тоже очень много, в том числе и такие прекрасные как «Азбука бала» и всевозможные арт-мемо.

Ну и чтобы не растеряться среди всей этой красоты, к новому году на сайте уже появились подарочные наборы, от небольших и функциональных, до по-настоящему эксклюзивных историй. Все без исключения могут порадовать любителей искусства, да и просто стать источником вдохновения, на протяжении не только следующего, но и многих-многих последующих лет.

Для доставки доступны более 190 стран мира. Список стран, в которые осуществляется международная доставка, и условия доставки размещены на сайте EMS Почта России.

Маркетплейс принимает к оплате банковские карты (Visa, MasterCard, МИР), Яндекс.Деньги, PayPal, WebMoney, Сбербанк-Онлайн. Возможна оплата наличными курьеру при получении.

https://www.museum-marketplace.art/

Источник: Шакко

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