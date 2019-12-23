Мнение: Письмо: «У него накатывались слезы»

Вот я опубликовала письмо парня три часа назад.

Ожидала, что его девушка напишет свою версию, раз она тоже читает блог. Она и написала.

И теперь я покажу, как выглядит эта корона изнутри, когда человек ее совсем не рефлексирует. А было понятно, что она не рефлексирует и считает себя доброй, еще по его письму.

Смотрите.

henteyvi_22

Добрый день, дорогая Эволюция

Хочу написать свою версию к письму: «Живая красота, сочетающаяся с изъянами».

Н. мне написал еще летом, но тогда я общалась с другим парнем, да и на его странице почти не было никаких фото, ответила нейтрально, он перестал писать.

Прошло месяца 3 и я вспомнила про него — про его философские вопросы, и написала. Он вначале был отстранен, я подумала ну ок. Потом написал сам спустя неделю. Общение у нас быстро начало развиваться, особенно в тот момент, когда он начал шутить, это как то нас очень сблизило. Юмор у него жестковатый, и меня это зацепило.

(По любви к жесткому юмору можно узнать белладонну. Узнали себя, девочки?)

Очень много общались, скидывали фото, договорились пойти на завтрак через дня 3, но он раньше на 2 дня приехал ко мне после работы. Я спросила в тот день днем — Какие планы на день? он — вечером заехать за тобой и отвезти куда тебе нужно. я — хорошо.

Мы встретились и сразу как то все было хорошо, поехали покушали, но потом он как то начал закрываться ( как мне казалось) , 2 года назад я закончила тяжелые для меня отношения с парнем ( как мне казалось печориным , потому что он был то очень горячим, то потом резко был очень жестким) с паническими атаками и полным нервным истощением, хотя я понимаю, что сама винота и, что была эгоцентриком.

Эти реакции Н. сразу напомнили прошлое, и я начала закрываться, даже в первый день у нас возник разговор. Понимаю, что сразу фактически слила границы с ним.

(Ну здесь по сути — обвинение в абьюзе того, кто не открывается настолько, насколько хочется ей. «Токс и нарц». У нее сразу же панические атаки, ведь она уже слила границы, а он нет. Так описывают свою корону-вампирку все, кто ее не рефлексируют. Я открылась, а он более закрыт. Я горю, а он не горит. Мне так больно, что приходится все порвать. В реальности же нет ни одного факта, который бы говорил о его плюсе. Просто не такая бурная динамика сближения, как придумал себе Штурман)

Но потом мы начали видеться чаще , я увидела, что он не такой парень, и это просто его манера общения. Мне сразу показалось, что он загорелся сильнее, чем я. Мне он очень понравился, в первые 2 дня, я даже почувствовала, что влюбилась. Потом мы поехали к нему, не помню точно своих мыслей, но я почувствовала нашу разность. Я после прошлых отношений начала наконец понимать, чего бы я хотела для себя в жизни и начала понемногу двигаться к этому, потому что до этого я была погружена только в отношения с парнями.

(Здесь прекрасное место в письме. Прочитайте его несколько раз. Вот что бывает, когда корону накормят. Он стал активнее, динамика стала такой, как она хотела, она успокоилась и… тут же увидела их разность, заскучала, вспомнила, что у нее есть другие дела, не только парнями надо заниматься. Только два состояния у такой короны. Оголодала и пресытилась. Корона не может быть сыта)

Я чувствую, что совсем неустойчива и из за того, что сразу слила границы с Н. начала рассматривать его наперед со всех сторон. Странно было то, что парень он замечательный. Я подумала, что наконец то как то легко в отношениях может быть, секс был лучше, чем с теми парнями, с которыми я встречалась 2-3 года.

(А хотите я скажу, почему секс лучше? Несмотря на то, что он мамина конфета, он очень спокойный и уравновешенный, а это главное для мужской потенции. У него всегда хорошо стоит, а у тех парней, которых она то доила, то доводила, нет. Нервные и замученные мужчины не могут быть нормальными любовниками, белладонны. Поэтому вам всегда не хватает секса еще, не только потому что вы доярки, вы еще эмоционально истощаете мужчин. Она и этого задолбает попозже, но пока он держится)

Как то он очень хорошо меня чувствовал. Он был очень внимателен ко мне, я старалась быть тоже внимательной. Он постоянно откликался на мои предложения с энтузиазмом, но меня уже что то волновало внутри. Как то очень быстро развивались события, думаю, что могли бы и жить начать вскоре, и это начало давить на меня. Какое чувство апатии накатывалось, начались внутренние противоречия.

(Еще бы не начаться. Ведь все так хорошо, а значит плохо. Вот так у белла-донн, все наоборот. Ромы на вас нет. Или Печорина из сериала. Хотя Печорин с Беллой так и не справился пока)

Я не выдержала и поговорила с ним. Он был очень расстроен, мне было тоже очень грустно, но я думала, что так будет лучше. Вечером он позвонил, спросил все ли хорошо, я сказала, что да. И мы должны были идти в театр, он спросил , пойдем ли. Я сомневалась, но хотела его увидеть. Потом на следующий день мы переписывались вечером ну и мне как то показалось, что он довольно спокоен, мне как то легче стало от этого, слово за слово и я была у него. Возможно я хотела какой то большей независимости его от меня, но я не уверена. На следующий день он должен быть встречаться с двумя подругами, но не поехал из за меня. Мне это показалось не очень правильным.

(Увидела, что он спокоен, в границах и жаба стала душить. Такая корова нужна самому)

Потом как то все вроде бы наладилось, он немного отдалился, стал меньше писать, и как то меньше говорить о своих переживаниях. Были моменты, когда у меня уже начались сомнения, я стала меньше кидать фото, и он сразу начинал спрашивать, почему я не кидаю ему фото и т.т.

Этих моментов было не очень много, но были и щипцы и решето. Я не стала говорить ему , что хочу сходиться т.к. уже не была уверена в себе. Мне очень нравилось смотреть на него, обниматься с ним, и общались мы часто, но влюбленности я не чувствовала… скорее сильную теплоту и похожесть с ним. Было даже ощущение, что он это — я, только парень.

(Про щипцы и решето — это она про его. Он старается поменьше ей вываливать своего, раз она его упрекнула. А ей то он кажется чересчур открытым, то слишком закрытым, то хочется его независимости, то ей больно, что он отдаляется. Она сама не знает чего хочет. Корона собственная ее истязает как большой слепень корову)

В какой то день я приехала домой после него и почувствовала абсолютную опустошенность, мне ничего не хотелось делать. Проанализировать эту ситуацию как то не получалось у меня, но чувствовала я себя очень плохо. Решила побыть пару дней с этим, на следующий день он написал, что ему плохо физически. Я приехала к нему, чтобы побыть с ним. На следующий день, когда ему стало полегче, я не смогла держать больше внутри себя это.

(Замучила парня, он аж заболел на нервной почве. Она кинулась поддержать его как бы, но едва ему стало чуть легче, решила его добить)

Он так смотрел на меня, и я подумала, что дальше будет все скорее всего хуже и для него и для меня. Мы поговорили, у него накатывались слезы, мне было грустно, но потом стало легче. Он писал один раз, что любит и я написала, что тоже хотела ему это сказать.

(А ведь это очень стойкий мальчик. Но она довела его до слез и ей сразу стало легче)

Потом я написала ему пару раз, нашла его снимок у себя и скинула фото, потом спросила, как он. Он тогда отдал мне все мои вещи и я ему. Я сказала, что неделю давай раздельно, но уже тогда было понятно, что скорее всего ничего не поменяется. Потом мы увиделись, решение у меня уже было однозначное, он начал рассказывать про девочку знакомую, с которой он пошел встретиться и у них была какая непонятная стремная история, а я начала в ответ говорить про бывшего.

Я и понимала, что не стоит ему говорить, но вот я такая классная же. Покормила корону бывшим.

Н. после этого перестал заходить в вк. и я немного заволновалась, хотя и понимала, что скорее всего это из-за нас. Написала в телеграмме все ли хорошо, но поняла, что это неправильно писать ему и удалила сразу, но он увидел. Написал однозначно и все. Возможно, я многое не вижу в себе. Как мне казалось, старалась максимально с наименьшими потерями для всех закончить эту историю.

(Потери потом подсчитаете, когда он забудет вас и найдет себе девчонку получше. С другой стороны она окружена такими «брошенными бывшими», которым она объявляла о расставании в самом разгаре отношений. Она регулярно это делает скорее всего. И потом кормит этим корону, даже если они уже не помнят о ней, она перебирает этот гербарий. Такая ситуация. Не очень хорошая для нее, прямо скажу)

Спасибо за внимание.

Источник: Эволюция

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