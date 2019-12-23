Видео: Как Крымский мост открывали для поездов

Президент РФ Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первые пассажиры проедут на полуостров уже 25 декабря. Теперь строительство моста, длившееся с 2016 года, можно считать завершенным.
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