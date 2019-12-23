В Сенате США определили условия введения и снятия новых антироссийских санкций

Американские сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес добавили поправки в проект об антироссийских санкциях «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), уточняющие условия введения и снятия ограничений.

Санкции должны применить за «вмешательство» во внутренние дела США и «агрессию» против Украины, отметил Грэм, передает РИА «Новости».

В первом случае санкции планируется ввести, если разведка и Госдепартамент продемонстрируют доклад, подтверждающий «вмешательство» Москвы во внутренние дела США. В случае если доклад будет свидетельствовать об обратном, это станет поводом для снятия санкций.

Санкции по Украине предлагается вводить по тому же принципу. В течение 45 дней после подписания документа разведка и Госдепартамент должны установить, проводит ли РФ военные действия в Донбассе, и поддерживает военные действия против Украины.

В субботу президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет, обязав свою администрацию ввести санкции против подрядчиков строительства «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». После этого швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «Северного потока – 2», объявила о приостановке строительства.

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