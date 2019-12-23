В украинских школах задумали ввести занятия по танцам с пипидастрами

Во втором семестре учебного года в Киеве стартует всеукраинский образовательный эксперимент по изменению физкультуры в школах. В рамках эксперимента в программу уроков будут введены новые виды спорта, такие как чирлидинг, регби или фрисби.

Реформировать уроки физкультуры намерено спортивное движение JuniorZ телеведущего и шоумена Александра Педана при поддержке детского фонда ООН UNICEF, в эксперименте будут участвовать 21 школа из разных областей Украины, информирует «Страна.ua».

Детям предоставят возможность на каждом уроке физкультуры выбирать вид спорта по желанию, а также участвовать в школьных соревнованиях. До и после эксперимента среди учеников проведут опрос, чтобы понять, как они примут изменения. Результаты исследования будут переданы в Министерство образования и науки Украины.

Так в уроки физкультуры предлагается включить занятия по чирлидингу – акробатическим танцам с метелками-пипидастрами, петанку, флорболу, корфболу, фрисби, регби, бадминтону, сумо и хортингу.

Ранее власти Украины объявили о переходе всех русскоязычных школ на украинский язык.

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