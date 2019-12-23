Мнение: Несогласованный въезд по несогласованному мосту

А вот и реакция из Киева подоспела.

Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым отмечает противоправность запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированной Российской Федерацией территорией Украины — Автономной Республикой Крым и г. Севастополь, который состоялся 23 декабря 2019 года.

Любой въезд/выезд во временно оккупированный Крым должен происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе.

Представительство также осуждает очередной несогласованный с Украиной визит 23 декабря 2019 года Президента Российской Федерации В. Путина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины — в Автономную Республику Крым и г. Севастополь.

Такие действия РФ является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права.

Подчеркиваем, что никакие действия РФ по Крыму не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно-признанный статус Автономной Республики Крым и г. Севастополь как неотъемлемых частей территории Украины.

http://www.ppu.gov.ua/ru/ — цинк

Ну так эксперты же говорили, что железнодорожного сообщения Крыма с Россией после украинской блокады не будет. Значит нечего волноваться.

Но нет, осуждения и подчеркивания пошли.

Источник: Colonel Cassad

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