Журналист Аркадий Бабченко в своем Телеграм-канале в свойственной ему провокационной манере написал, что Зеленский приехал в Париж на переговоры с Путиным и буквально «прокинул Путина через х**й».

Бабченко заявил, что Зеленскому удалось повозить Путина мордой по столу.

При этом российские журналисты считают, что сначала Зеленский планировал договориться с Путиным, однако активисты на Банковой стали решающим фактором, который сорвал договоренности с Россией.

«Лучший лидер современности в ситуации, когда его ВООБЩЕ НИЧТО к этому не принуждало, инициировал встречу, договорился заранее слить страну, замутил всю эту кашу, а потом приехал и публично, на весь мир, прокинул Путина через х*й. Мелкое мстительное кгбшное х**ло, обладающее ядерным оружием и третьей по силе армией в мире, публично на весь мир выставил на посмешище и повозил мордой по столу», — написал Бабченко.

Однако он считает, что такая тактика в отношении российского президента может обернуться тяжелыми последствиями для Украины.

«Вы и впраду считаете, что это хорошая тактика поведения в переговорах с мстительным злобным гопником? Что кидануть гопника, который на порядки сильнее тебя, как лоха, положить болт на все договоренности, довести его и его команду до бешенства, заново разбудить в них желание мстить, когда оно уже успокоилось и они уже почти смирились с поражением, вы действительно считаете, что это большая дипломатическая победа? И что все вышеперечисленное не будет иметь никаких последствий?» — написал он.

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