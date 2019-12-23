Очередной бесполезный Саммит

На неформальном саммите СНГ лидеры стран альянса ЕАЭС практически взбунтовались против российского закона о предустановке российского софта на мобильные гаджеты.

Бунт связан с тем, что члены ЕАЭС обязаны учитывать национальное законодательство друг друга и унифицировать свои внутренние законодательства и таможенные правила.

Идея сидеть под колпаком у ФСБ никого не вдохновила, причем настолько, что участники ЕАЭС могут пойти на полный отказ от своих обязательств по исполнению этого закона. Что делает его бессмысленным — вражеские смартфоны без жучков от ФСБ будут прибывать через прозрачную таможенную границу.

Кроме того, появляется прецедент, который может повториться, а тогда вся история с ЕАЭС неизбежно пойдет прахом.

Вообще, структура ЕАЭС становится малопонятной для его членов и участников. Совокупный рынок ЕАЭС после отказа Украины участвовать в этом объединении слишком мал, чтобы оказывать сколь-либо значимую конкуренцию торговле с другими странами, а обязательства по унификации создают нешуточные проблемы по торговле со странами, не входящими в ЕАЭС.

Создать «общий рынок», самодостаточный и доминирующий на постсоветском пространстве с таким куцым количеством участников не получается.

Россия не может стать локомотивом объединения, так как находится в жестком кризисе и технологически очень быстро деградирует.

В политическом смысле токсичность России на международной арене создает все больше проблем для остальных членов ЕАЭС. Часовая лекция Путина, которую с трудом и явным неудовольствием были вынуждены выслушивать «союзники», была насквозь проникнута идеями реваншизма — впрочем, для фашистского государства реваншизм — вполне годная идеология.

Правда, при чем тут все остальные — они не очень понимают. Путину нечего продавать своим союзникам, кроме идей осажденной крепости, вокруг которой сплошные враги и диверсанты.

Их же позиция более чем понятна — если тебе хочется сидеть в заколоченном помещении — флаг в руки. Нас-то ты зачем туда зовешь?

А.Несмиян

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