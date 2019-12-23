Znak.com: Сотрудницу ямальского телеканала заставили уволиться из‑за вопроса на пресс‑конференции Путина

​Корреспондентку московского бюро ГТРК «Ямал-Регион» Алису Яровскую вынудили уволиться после того, как она задала вопрос президенту Владимиру Путину на ежегодной пресс-конференции. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Яровская спросила Путина о мосте через Обь, о котором «в последнее время мало слышно», и поинтересовалась, «нельзя ли подключить федеральную тяжелую артиллерию». Как заявляют источники Znak.com, «руководство региона не приветствовало ремарку журналиста»

Как отмечает издание, есть еще одна версия увольнения Яровской. На своей странице в Facebook во время пресс-конференции она поделилась своими наблюдениями насчет внешнего вида Путина: «Не вижу ботокса и филлеров ((выглядит на свои».

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