Прокуратура запросила 3,5 года колонии для фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова

Прокуратура попросила приговорить к 3,5 годам колонии общего режима фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова, его обвиняют в том, что он бросил в строну сотрудников полиции бутылку, которая создала у них «состояние опасения». Об этом сообщает «МБХ медиа».

Раджабова обвиняют в угрозе применения насилия к представителю власти на акции протеста 27 июля в Москве.

По версии следствия, Раджабов, желая оказать на полицейских «психологическое воздействие», бросил в них пластиковую бутылку, но не попал.

На заседании Раджабов заявил, что у него не было умысла причинить боль кому-то из силовиков. «Данные товарищи были в бронежилетах. А у меня была маленькая бутылка. Я никак не могу понять, как я могу этим людям в бронежилетах сделать больно. Звуком напугал товарищей полицейских. Честно, это смешно», — отметил он.

Прокурор озвучил заключение психиатрической экспертизы, и ,согласно ей, у Раджабова нашли «агрессивность и оппозиционность».

Были также выслушаны потерпевшие полицейские, Один из них заявил, что «в тот момент чувство [страха] было. Когда все разошлись с площади, страх прошел». По его словам, он «испытал испуг, угрозу здоровью своему». «Вокруг нас была агрессивная толпа, я боялся за свою жизнь. Тот человек, кто кинул бутылку, мог спровоцировать агрессию в нашу сторону. Почему они так могут, а мы нет? Моему здоровью был причинен моральный вред», — сказал полицейский.

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