Рита Ора на острове Сент-Бартс: 4 откровенных образа

Глядя на эти летние фотографии, не верится, что они были сделаны в конце декабря. Но Рита Ора сейчас действительно отдыхает на берегу Карибского моря, а именно на острове Сен-Бартелеми. 29-летняя певица попала в объективы фотоохотников четыре раза — и каждый раз в новом купальнике: белом, бирюзовом, красном и хаки. Певица не скрывает своего местоположения и активно делится сочными кадрами из своего отпуска в Instagram. Вместе с ними она подвела итоги уходящего года, который для нее оказался очень насыщенным:

Каникулы начинаются сейчас! Одно мировое турне, одно телешоу, пять рекламных кампаний, несколько обложек глянцевых журналов и четыре музыкальных клипа, которые выйдут в 2020 году,

— написала она в Instagram. Ну что ж, нам кажется, артистка заслужила свою порцию солнца и моря.

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