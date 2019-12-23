Высокие отношения: Гвинет Пэлтроу с нынешним мужем, бывшим мужем и его возлюбленной на горнолыжном курорте в Аспене

Место встречи Гвинет Пэлтроу с папарацци изменить нельзя: каждый год в декабре актриса с семьей отправляется кататься на лыжах в Аспен. На днях папарацци запечатлели ее на курорте в компании мужа Брэда Фэлчака, бывшего мужа Криса Мартина с возлюбленной Дакотой Джонсон и детей — Эппл и Моисея. Сложносочиненным такой семейный состав Гвинет не считает: заявив при расставании, что будет дружить со своим экс-супругом, она одна из немногих звезд, кто своей декларации следует.

Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак Крис Мартин и Дакота Джонсон Дочь Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина — Эппл Гвинет Пэлтроу с дочерью Эппл (справа)

Горнолыжный курорт в американском штате Колорадо каждый год притягивает звезд первой величины. Своей зимней резиденцией город считают Мэрайя Кери, Голди Хоун и Курт Рассел, Антонио Бандерас и многие другие звезды, которые имеют там дома. Известно, что своей звездной славе курорт обязан семье бывшего американского президента Джона Кеннеди — знаменитый клан часто гостил в Аспене в 1960-х. Так и повелось.

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