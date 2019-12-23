Мнение: России пора сосредотачиваться

Конец года ознаменовался сразу двумя, говоря языком Путина, «геополитическими поражениями» путинской России: с одной стороны, Газпром на переговорах в Киеве всячески прогнулся перед Украиной (вплоть до того, что все-таки выплатит ей «ни за что» 3 млрд. долл.). Подписан договор по прокачке на 5 лет, объемы туда заложены недетские — в общем, полный облом.

И второе — неожиданно «подвис» один из газпромовских же «потоков» в Европу — Северный-2. Американцы (в весьма развязном тоне) запугали-таки швейцарцев, те отказались выполнять подписанный ими договор об укладке, кто теперь вместо них будет «доукладывать» 147 км труб в датских водах — НЕЯСНО.

Сюда надо бы добавить и третье геополитическое — бан для всего российского спорта от WADA «за допинг». На 4 года! Складывается ощущение, что про это не говорят, потому что просто до сих пор не могут поверить в то, что это правда, а не какой-то розыгрыш.

Главное, что получается обидно: нас всячески раздевают, издеваются, изымают деньги под самыми нелепыми предлогами — а мы вроде и ничего сделать не можем. То-то я смотрю, что по поводу обоих событий как-то даже и комментариев в ленте особо нет — никто, видимо, не знает, что и сказать.

Причина всех неприятностей, очевидно, одна: России не хватает веса. РФ пытается вести себя как сверхдержава, никакой сверхдержавой по факту не являясь. Отсюда все эти постоянные щелчки по носу. Нет союзников, Россия постоянно оказывается в изоляции.

И для оппозиции (то есть для людей, смотрящих в будущее страны) самый интересный вопрос тут один: а если убрать Путина — что изменится? Появятся ли у России союзники? Сможет ли Газпром «без Путина» заниматься экспансией — или надо будет продать все эти «потоки» по сходной цене да сидеть тихо на своем Севере, продавая газ по той цене, какую дадут посредники?

А со спортом? Передовой фармакологии у РФ что с Путиным, что без Путина понятно что не будет, во всяком случае, в обозримом будущем. Стало быть, у российского спорта перспектива в любом случае безрадостна: «с Путиным» — выступать без флага и гимна, «без Путина» — с флагом, но на ….-надцатых местах. Даже не поймешь, что лучше.

Думается мне, что «без Путина» Россию ждет не какое-то там процветание в гармонии с миропорядком, а нечто вроде того, что произошло с Россией после поражения в Крымской войне и смерти Николая Первого. Кстати, никто вроде не говорил, но исторически Путин, пожалуй, самый близкий аналог Николая Первого: пришел после «восстания декабристов», то есть бурных 90-х, все порывался стать «жандармом Европы», Россию всячески «подмораживал». Ну а после него Россия, наполучав шлепков по заднице, следующие 20-30 лет будет угрюмо «сосредотачиваться» в своем углу, по слову Горчакова.

Крестьян бы только не забыть освободить. Если удастся понять, кто же в нынешней РФ крестьяне.

Источник: Размышления вольного социолога

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