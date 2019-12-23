В деле инвестфонда Baring Vostok переквалифицировали обвинение

23.12.2019, 18:44, Новости дня

Подозреваемым по делу Baring Vostok переквалифицировали обвинение с мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на равнозначную по своей тяжести особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ), пишут СМИ со ссылкой на источники.

Сумма ущерба осталась прежней – 2,5 млрд долларов, добавил собеседник «Интерфакса».

Другой источник агентства пояснил, что СК РФ начал предъявлять обвинение в окончательной редакции фигурантам, в том числе основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви.

В августе партнеру Калви по Baring Vostok Филиппу Дельпалю изменили меру пресечения и отправили под домашний арест.

Напомним, в феврале основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще четырех сотрудников компании задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей, сейчас основатель фонда также находится под домашним арестом.



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