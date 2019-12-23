Путин назвал ситуацию в Чечне 90-х годов «общей виной России»

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий назвал «общей виной России» ситуацию в Чечне в 90-е годы.

«Я помню, когда с первым президентом Чечни разговаривал – мы с ним много разговаривали, в том числе и об его участии в неформальных фомированиях вооруженных – он мне говорит: «В Чечне раньше нужно было быть либо членом банды, либо иметь свою банду, и у меня была своя банда. Жить было по-другому невозможно». Но это не столько их, наверное, была вина, сколько наша общая вина России, что довела до такого состояния», – сказал Путин, передает ТАСС.

Ранее во время большой пресс-конференции Владимир Путин рассказал, как познакомился с первым президентом Чеченской Республики Ахматом Кадыровым.

После чего Рамзан Кадыров выразил благодарность президенту за объективные и теплые слова о своем отце.

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