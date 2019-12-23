Поехали! Как Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

Крымский мост строился пять лет. Задачу возвести переправу через Керченский пролив Владимир Путин поставил вскоре после воссоединения полуострова с Россией.
Президент проехал по железнодорожной части Крымского моста в кабине машиниста.
Поезд с Владимиром Путиным двигался со стороны Крыма в направлении Кубани. Глава государства внимательно следил за дорогой.
В пути президент пообщался со строителями Крымского моста.
19-километровый Крымский мост поезд пересекает примерно за 15 минут.
Владимир Путин поблагодарил инженеров, строителей, геодезистов и всех, кто причастен к строительству переправы.»Это большой, огромный, мощный коллектив людей, которые приехали со всей страны», – сказал глава государства.
Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00 по Московскому времени. 24 декабря пассажирский состав начнет свой путь из Москвы. Это только начало: в дальнейшем через Крымский мост пройдут новые маршруты.
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