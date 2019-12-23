Ротань назвал лучшего игрока сборной Украины в 2019 году

Бывший игрок национальной сборной Украины по футболу Руслан Ротань в комментарии ресурсу «Команда №1» сказал, что лучшим игроком сборной Украины в 2019 году был вратарь Андрей Пятов.
«В отборочном турнире на Евро-2020 капитан национальной команды [Андрей Пятов] в очередной раз доказал, что на данный момент является вратарем номер один в нашей стране», – сказал Ротань.
Бывший футболист считает, что уверенность Пятова передавалась и партнерам по команде.
«Не зря сборная Украины пропустила всего четыре мяча, а сам голкипер вошел в символическую сборную отборочного турнира», – резюмировал Ротань.
Пятов в 2019 году провел за сборную Украины восемь поединков, пропустил четыре гола и пять матчей отстоял на ноль.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Елена Летучая — из тех людей, кого беспокоит не только вопрос собственной реализации и успешности, но и тот факт, будут ли они полезны для общества. «Я считаю, что популярность людям дана не только для того, чтобы красоваться на экранах и глянцевых обложках, но и для того, чтобы делать что-то полезное», — говорит она. Елена, вас […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Отстранили! / 9 декабря
- Медики назвали лучшие продукты для нормализации работы кишечника / 17 декабря
- Благотворительный прием с участием Зараха Илиева и Года Нисанова в «Барвиха Лакшери Вилладж» / 31 октября
- Мнение: Кто ублажает бандитов? / 13 ноября
- Кудрявцевой раскрыли интимный секрет известного артиста / 11 ноября
- Мнение: Россия вернулась в Африку, 13 компаний-лидеров и надёжность нашей экономики / 25 октября
- Мнение: Призыв по стандартам НАТО / 4 декабря
- Учёные назвали одну из основных причин развития рака / 20 ноября