Ротань назвал лучшего игрока сборной Украины в 2019 году

Бывший игрок национальной сборной Украины по футболу Руслан Ротань в комментарии ресурсу «Команда №1» сказал, что лучшим игроком сборной Украины в 2019 году был вратарь Андрей Пятов.

«В отборочном турнире на Евро-2020 капитан национальной команды [Андрей Пятов] в очередной раз доказал, что на данный момент является вратарем номер один в нашей стране», – сказал Ротань.

Бывший футболист считает, что уверенность Пятова передавалась и партнерам по команде.

«Не зря сборная Украины пропустила всего четыре мяча, а сам голкипер вошел в символическую сборную отборочного турнира», – резюмировал Ротань.

Пятов в 2019 году провел за сборную Украины восемь поединков, пропустил четыре гола и пять матчей отстоял на ноль.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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