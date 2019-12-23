В Киеве задержана группа мужчин, которые три месяца «минировали» торговый центр в Киеве – прокуратура

Правоохранители задержали группу лиц, которые в течение трех месяцев передавали в полицию ложные сообщения о минировании торгового центра «Магелан» в Киеве. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным следствия, за ложные «минирования» злоумышленники получали денежные вознаграждения.

«Для каждого анонимного звонка злоумышленники использовали новый мобильный телефон и «одноразовую» сим-карту, от которых избавлялись сразу после «минирования», – отметили в прокуратуре.

За три месяца задержанные сообщали о «минированиях» в «Магелане» не менее 14 раз, но правоохранители там не находили опасных предметов или веществ.

Четырем жителям Киева сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно).

Одного задержаного суд арестовал с альтернативой залога в 2 млн грн, а трех остальных отправил под домашний арест.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Елена Летучая — из тех людей, кого беспокоит не только вопрос собственной реализации и успешности, но и тот факт, будут ли они полезны для общества. «Я считаю, что популярность людям дана не только для того, чтобы красоваться на экранах и глянцевых обложках, но и для того, чтобы делать что-то полезное», — говорит она. Елена, вас […]