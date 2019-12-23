Путин заявил о рассмотрении идеи введения прогрессивной налоговой ставки для сельхозземель

Президент Владимир Путин заявил, что идея введения прогрессивной налоговой ставки для сельхозземель, которые не вводятся в оборот, обсуждается в правительстве.
На встрече президента с представителями общественности по вопросам развития сельских территорий в Адыгее один из участников предложил ввести прогрессивную налоговую ставку для владельцев земель, которые не вводят их в оборот – начиная от 0,3%, затем 1,5% и 3%, передает РИА «Новости».
В ответ на это Путин пошутил, что молодого человека можно перевести на работу в Минфин, так как там думают так же.
«Они тоже примерно так считают. Разные варианты обсуждаются, как активизировать работу… Минсельхоз думает, министерство экономики, Минфин. Как раз в этом направлении и думаем. Ваши предложения совпадают с теми вариантами, которые обсуждаются в правительстве», – сказал президент.
Ранее Путин заявил, что если рост НДС для сельхозпроизводителей создаст сложности, то можно будет обсудить возврат к единому сельхозналогу.
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