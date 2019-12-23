Кадыров высказался о возможности найти работу за пределами Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров на пресс-конференции в Грозном заявил, что не планирует переходить на работу на федеральный уровень, а продолжит свою деятельность в республике.
«Я не намерен работать за пределами Чечни. Я никогда и нигде ни с кем не разговаривал о своем переводе на работу за границей или на федеральном уровне», – сказал Кадыров, передает «Интерфакс».
«Мне никогда не делали ни прямо, ни косвенно таких предложений. Моя задача – превратить Чечню в цветущий край, полностью решить проблему безработицы. Свою карьеру я закончу в Чечне», – подчеркнул он.
Ранее Рамзан Кадыров ответил на упреки режиссера Александра Сокурова, спросившего у президента Владимира Путина, почему погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание Героев России, что и «Кадыровы, воевавшие против них».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Елена Летучая — из тех людей, кого беспокоит не только вопрос собственной реализации и успешности, но и тот факт, будут ли они полезны для общества. «Я считаю, что популярность людям дана не только для того, чтобы красоваться на экранах и глянцевых обложках, но и для того, чтобы делать что-то полезное», — говорит она. Елена, вас […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Выжми максимум! / 18 ноября
- Бывшая жена Гуфа взорвалась из-за лживых сплетен / 24 октября
- Мнение: Автомобильные шины, произведенные в Российской империи — одни из лучших на мировом рынке начала XX века / 11 ноября
- Мнение: Запустили «Силу Сибири». Опять сырьё? Нет, это высочайшие технологии! / 5 декабря
- Telstra и Optus заявили, что опасения насчет вредного влияния сетей 5G совершенно напрасны / 3 декабря
- Будущая королева говорит: испанская принцесса Леонор выступила с речью на каталонском языке на фоне политического конфликта / 5 ноября
- Мнение: Просто выгодная сделка / 26 ноября
- Наука: Как живется мыши с человеческим мозгом? / 28 ноября