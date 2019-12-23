Кадыров высказался о возможности найти работу за пределами Чечни

23.12.2019, 18:37, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров на пресс-конференции в Грозном заявил, что не планирует переходить на работу на федеральный уровень, а продолжит свою деятельность в республике.

«Я не намерен работать за пределами Чечни. Я никогда и нигде ни с кем не разговаривал о своем переводе на работу за границей или на федеральном уровне», – сказал Кадыров, передает «Интерфакс».

«Мне никогда не делали ни прямо, ни косвенно таких предложений. Моя задача – превратить Чечню в цветущий край, полностью решить проблему безработицы. Свою карьеру я закончу в Чечне», – подчеркнул он.

Ранее Рамзан Кадыров ответил на упреки режиссера Александра Сокурова, спросившего у президента Владимира Путина, почему погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание Героев России, что и «Кадыровы, воевавшие против них».



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