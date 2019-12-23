Мнение: Плазменный мотор для «монстра из будущего», или Как ликвидировали «ахиллесову пяту» Су-57

Новейший двигатель пятого поколения способен вывести «монстра из будущего» — наш перспективный Су-57 — на недосягаемую высоту. Впервые о технических характеристиках «пятого» рассказал генеральный конструктор ОКБ имени А. Люльки Евгений Марчуков. На экспертном уровне добавили: технические решения позволили ликвидировать «ахиллесову пяту» и без того уникальной «сушки».

До конца 2019 года перспективные истребители Су-57 должны быть приняты на вооружение ВКС России. Но сенсация вовсе не в этом. Главная новость в новейших двигателях пятого поколения — так называемом «Изделии 30», которые установят на «сушки» в середине 2020 годов. Двигатели мощнее, дешевле, кроме того, это ответ на критику ряда западных экспертов, нашедших в Су-57 ахиллесову пяту — высокую радиолокационную заметность. Сегодняшний «Повод для гордости» посвящен именно этой новинке — вместе с экспертами разбираемся, чем же так хороша силовая установка.

Рассекретил новейший двигатель генеральный конструктор ОКБ имени А. Люльки и разработчик двигателя пятого поколения для Су-57 Евгений Марчуков, ответив на простой вопрос: в чем разница между двигателями разных поколений? Отличия всегда в основных параметрах — это удельный вес, тяга, расход топлива. Улучшая все эти характеристики, инженеры и создают нечто уникальное. В «Изделии 30», судя по всему, удалось прыгнуть «выше головы». По крайней мере, слова Марчукова звучат весьма оптимистично.

Большая часть информации о Су-57 является секретной. По этой причине известны лишь приблизительные характеристики самолета. Фото: globallookpress.com.

«Изделие 30» можно даже отнести к поколению «5+», двигатель создан с учетом отечественного и зарубежного опыта в разработке и эксплуатации двигателей пятого поколения. В СССР, а затем в России таким двигателем было «Изделие 20». Его планировали установить на разрабатывавшийся корпорацией «МиГ» истребитель МиГ-1.44 МФИ. Затем появилось «Изделие 30», — говорит он в интервью N + 1, авторы же, в свою очередь, добавляют, рассекреченный двигатель Су-57 превзошёл американские аналоги.

По большому счету, Марчуков впервые подробно описал «Изделие 30». Западные эксперты в своих «рецензиях» даже предполагали, что нет у русских такой установки, а Су-57 — это скорее перспектива, а не реальный проект. Теперь у них появилось чуть больше пищи для ума. Как сказал в беседе с Царьградом майор ВВС в запасе, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов, Россия и так «впереди планеты всей по «сушкам» — нет больше таких самолетов. А новейший двигатель вполне может вывести нашу военную авиацию на недосягаемую высоту.

«Они же показали свои «Фантомы» (американские истребители — ред.), которые даже воздушный бой проигрывают нашим. Это уже заявления их летчиков. И поверьте, если мы публично заявляем о двигателях, это не голословно — если заявляют, значит, уже сделали и дают американцам информацию для раздумий, на будущее. А вся мощь нашего производства, конечно же, засекречена. То, что говорят, — лишь верхушка айсберга, но и этого хватает. Помните, наш президент сказал? Девять махов у нас есть ракеты. Так вот в США даже представления нет, как это может так ракета летать — девять махов, девять скоростей звука».

По размаху крыла и длине Су-57 больше F-22, но меньше Су-27. По массе, вероятно, относится, подобно Су-27, к классу тяжелых истребителей. Самолет полностью отвечает всем требованиям к истребителям пятого поколения. Фото: globallookpress.com.

Решения на грани фантастики

Новейший двигатель получился экономичным, эффективным, «умным», малозаметным. Кроме того, «пятому» добавили возможность крейсерского сверхзвукового движения. А теперь чуть подробней о параметрах.

Удельный вес — в авиации это отношение массы двигателя к полной тяге, в «Изделии 30» составляет менее 0,1. С таким показателем силовая установка выдает тяги в 10 раз больше собственного веса. По расходу топлива модель не уступает суперэкономичному двухконтурному АЛ-31Ф и превосходит его же по удельной тяге. Два этих показателя всегда оппонируют друг другу.

«Лучший расход топлива — на гражданских двухконтурных двигателях, но у них меньше всего удельная тяга за счет высокой степени двухконтурности. У одноконтурных двигателей — наоборот, удельная тяга высока, но и расход высокий. За счет применения новых конструкций и технологий в «Изделии 30″ удельный расход остался на прежнем уровне, но удельная тяга увеличилась».

Своего рода «примирение» этих показателей — шаг к улучшению боевых характеристик Су-57. Ведь удельный расход топлива в значительной степени влияет на боеспособность. Еще одним техническим решением стала плазменная система зажигания и управления вектором тяги в вертикальной плоскости позволила. По словам Марчукова, она встроена в сами топливные форсунки двигателя, благодаря чему зажигание плазменной дуги происходит одновременно с подачей керосина. Помимо всего, такое решение позволяет избегать факеления, выброса огненного столба из двигателя из-за переизбытка топлива в камере сгорания при запуске.

Двигатель является полностью новым, а не модернизацией. У него новые вентилятор, «горячая» часть, система управления. Чуть раньше представитель «ОДК» заявлял: внедрено «много новшеств, которые в некоторых случаях не имеют и близкого аналога в мире». Первый полет Су-57 с двигателем «Изделие 30» состоялся 5 декабря 2017 года. Фото: globallookpress.com.

«Пятый» получил уникальную электронно-цифровую систему управления, которая устанавливает произвольные законы регулирования двигателя и гибко адаптирует их чуть ли не под любые условия. На практике это значит, что двигатель быстро настраивается при сохранении надежности системы. В прежних версиях любое изменение становилось нетривиальной задачей, в «пятом» эта проблема решена. А значит, «рулить» Су-57 будет проще, летчик станет отдавать лишь управляющие указания. По сравнению с двигателями четвертого поколения в пятом добавилась возможность крейсерского сверхзвукового движения — «для этого двигатель должен обладать изменяемой степенью двухконтурности», говорит Марчуков. А специальная конструкция сопла и воздухозаборника делает двигатель малозаметным в инфракрасном и радиоволновом диапазоне. Кстати, именно об этой «ахиллесовой пяте» Су-57 говорили западные эксперты — в том числе свои «пять копеек» в обсуждение вставил Дэйв Маджумдар из The National Interest.

В завершение технического блока добавим: двигатель пятого поколения снижает стоимость жизненного цикла машины — расход на обслуживание меньше, а межремонтный ресурс больше. Все эти пункты действительно превращают «пятый» в «5+».

Снижение заметности Су-57 в радиодиапазоне обеспечивается как формой, поглощающими и отражающими радиоволны материалами в конструкции и покрытии планера самолёта, так и средствами РЭБ. Тем не менее в условиях секретности находятся критики, которые не верят в уникальность разработок. Пилоты доказывают обратное — как на Су-57, так и на других российских машинах. Фото: globallookpress.com.

Лучшее приберегли для себя

Эксперты уже рассказывали Царьграду о российских разработках, которые готовят только для себя — громче всех звучало «золотое оружие» С-500. Теперь же лидером обсуждений вполне может стать Су-57 с двигателем «5+». Особенно если понимать, что есть задел и на шестое поколение. По словам Марчукова, в следующей версии добавят третий внешний контур, он позволит добиться низкого удельного расхода топлива и на крейсерском сверхзвуковом режиме. Бывший лётный директор «Внуковских авиалиний» и заслуженный пилот России Юрий Сытник добавляет в беседе с Царьградом, что «новейшие двигатели создают не только ОКБ имени А. Люльки, но и многие другие российские предприятия».

«Они даже не «5+», а вообще трудно даже сказать. Уже есть двигатели, которые работают у нас и недосягаемы для тех же американцев. Даже подшипники газодинамические применяют, нет масла в двигателе. Есть двигатель с малым весом и очень большой тягой — КПД выше 42%. А современный двигатель, ПД-14 наш, или допустим, «Роллс-Ройс», — это не более 29% КПД. Но там не только надо КПД смотреть, но и условный расход тяги, расход топлива. Наши сейчас подошли к новому порогу, через 3-5 лет «выстрелим» этими двигателями — и для гражданских самолётов, и для комплексов дальней авиации, комплексов транспортной авиации».

Если на строительство самолета нужно от 6 до 10 лет, то двигатель более сложный продукт — здесь тратят от 8 до 12 лет, продолжил эксперт. И время, по всей видимости, как раз подходит.

«Силовые установки требуют новых технологий, материалов, очень хорошие мозги нужны. И слава Богу, в России все это появилось. Был страшный отток в 1990-е годы, в «нулевых» даже специалистов не было в двигателестроении. А теперь появились новые кадры, и те дедки, которые поуходили тогда без зарплаты — им уже по 80-90 лет, все вернулись в КБ советниками главного конструктора. А они уже зубы съели на этих двигателях, на этих первых своих ошибках, поэтому двигатели у нас строятся хорошо».

Досье

Су-57 (заводской индекс Т-50) — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Этот самолет способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели — именно поэтому среди экспертных оценок машины часто можно видеть «неубиваемый» и даже «монстр из будущего».

Разрабатывается самолет ОКБ имени П. О. Сухого в рамках проекта «ПАК ФА». До августа 2017 года был известен под заводским индексом Т-50. Машина должна заменить тяжелый истребитель Су-27. Первый полет самолет совершил 29 января 2010 года. А в 2013 году началось мелкосерийное производство на КнААЗе (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. Серийные поставки Су-57 с двигателем первого этапа в строевые части намечено начать в 2019 году.

Первый полет Су-57 с двигателем второго этапа (двигатель «Изделие 30») состоялся в IV квартале 2017 года. Установка этих двигателей на серийные самолеты планируется в 2023-2025 годах.

«Повод для гордости»

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Источник: Конт

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