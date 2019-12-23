Мнение: О русском народе замолвите слово

Когда писала статью о рождаемости в России и собирала к ней материалы по теме, то обратила внимание не только на огромную разницу в численности населения советской России относительно прогноза Менделеева — разница составила ровно вполовину, на территории советской России к 2000 году должно было проживать 594 млн человек, а в момент распада СССР в 1991 году в текущих показателях проживало 293 млн человек -, но также и на не соответствие русских, проживавших в Российской Империи и в СССР в процентном отношении к общей численности населения страны. Поэтому решила разобраться в этом вопросе.

Начну разбор с топ-9 стран по численности населения до октябрьской революции 17-го года:

Россия до революции по численности населения занимала 3-е место в мире.

Сейчас мы всего лишь 9-е.

А теперь посмотрим как выглядела численность населения Российской Империи и национальный состав в книге «Россия в цифрах» за 1912 год.

Численность населения:





Национальный состав:





В Российской Империи русских проживало 106 млн 500 тыс человек — 65% от общей численности населения.

Сейчас русских в России проживает 117 млн 600 тыс человек — 80% от общей численности населения в 147 млн человек.

То есть через 100 прошедших лет русских в современной России стало всего на 10% больше, чем наших предков проживало в Российской Империи.

Еще 25 млн русских сейчас проживает за границами России — в постсоветских республиках, куда их либо как мешок с картошкой передали — на Украину, либо отправили в национальные республики на стройки коммунизма.

В итоге прирост русских за весь советский период составил всего 35%, при этом население СССР увеличилось, за вычетом поляков и финнов, вдвое — на 100%.

Доля русских сократилась с 75%, с учетом отделения Польши и Финляндии, до менее 50-ти % (русских 142 млн к 293 млн всего). То есть русских было 3/4, а осталось меньше половины от общей численности населения.

Получается, что 75% русских за 73 года нахождения в СССР дали прирост всего 35% от общего прироста населения Советского Союза.

А 25% всех нерусских за это же время дали прирост 65% от общего прироста к распаду СССР.

Вот в какой период истории — в советский — на самом деле происходило замещение русских на территории Русской Цивилизации — святой Руси / Российской Империи / СССР — на нерусских. И поэтому прогноз Менделеева остался только прогнозом, потому что русские перестали рожать, тем самым прирастать численностью своего народа.

А то нам сейчас розовые оппозиционеры без устали рассказывают сказки, что это Путин занимается замещением русского населения, а дальше делают вывод, что «преступный Путинский режЫм» занимается геноцидом русского народа.

На самом деле именно в советский период русские замещались на нерусских, и видимо совсем не зря СССР распался в момент наступления так называемого «русского креста», когда рождаемость сравнялась со смертностью:

А тенденция, судя по графику, и дальше шла к сокращению рождаемости и увеличению смертности, то есть к естественной убыли русских.

Знаю, что многие розовые революционеры попытаются объяснить подобную диспропорцию — высокой рождаемостью в республиках Средней Азии и на Кавказе в отличии от низкой рождаемости у русских.

Но я им приготовила сюрпрайз — данные статистики Российской Империи.

Это сейчас в Средней Азии и на Кавказе рожают значительно больше детей, а вот таким образом выглядела таблица рождаемости в зависимости от национальности до революции в Российской Империи.

Рождаемость на 10 тыс человек:





Как мы видим, Православные русские в Российской Империи рожали значительно больше детей, чем все остальные народы, проживавшие в царской России.

Однако в советский период русские стали рожать меньше всех, судя по значительно сократившейся доли русских от общей численности населения.

И здесь встает вопрос: Почему? Почему в РСФСР на 1 рождение приходилось 2 аборта? Почему русским дети стали не нужны?

В советское время говорили, что в РСФСР семьи больше 2-х детей не заводили, чтобы не плодить нищету.

Однако в совсем небогатых русских семьях до революции было всегда «семеро по лавкам» и это считалось нормой.

«Семеро по лавкам», семь я — это Традиционная русская семья.

Большие семьи образовали род, из которых затем создался русский народ.

То есть русский народ изначально был создан на своей малой родине, в своем Отчем доме, где проживала большая семья, однако в советское время наш народ о своей Традиции забыл.

Тут снова напрашивается вопрос: Почему?

Как мне видится, это произошло потому, что именно русский народ стали превращать в другой народ — советский, которому заменили традиционные ценности и его Православную веру идеологией.

То есть выдернули из-под него фундамент, на котором создавался русский народ, заменив его идеологическим песком.

Веру народу поменяли. Была вера Православная, а стала — вера в светлое коммунистическое завтра.

Православный человек никогда не пойдет на убийство своего нерожденного ребенка, а для советских людей сходить и сделать аборт, как пойти к зубному и вырвать больной зуб. Избавиться от ненужного ребенка, как от лишней обузы, стало означать — не плодить нищету.

Всплеск рождаемости пришелся только на послевоенный период, когда у русского народа проснулся русский дух и он воспрял, вновь почувствовав себя народом — Победителем.

Но этот всплеск продолжился недолго, начиная с 60-х годов русские перестали восполняться — коэффициент СКР упал ниже 2-х.

И думаю, что развенчание культа личности Сталина Хрущевым стало тем ударом под дых русскому народу, который воспрял духом, вспомнив свой русский код, когда пошел защищать свою землю от фашистских захватчиков под главным лозунгом русских: «За Веру, царя и Отечество!», который трансформировался в Красной Империи в лозунг: «За Родину! За Сталина! Если погибну, то считайте меня коммунистом.» А те, кто остался в тылу, ковали нашу Победу, производя новые танки и снаряды для фронта.

Именно в этот момент русские стали теми, ежедневно давящимися в длинных очередях за дефицитом, ноющими на кухнях, пьющими советскими, которым дети стали не нужны. Завести еще одного ребенка для них стало означать — плодить нищету.

Таковы были реалии русского народа в эпоху Хрущевско-Брежневско-Горбачевской деградации. От не самого лучшего к еще более худшему. Так как на самом верху было принято решение о завершении строительства Красной Империи, которую пусть не самыми лучшими методами, совсем не жалея русский народ, но все же строил Сталин. А остальные генсеки лишь доставшееся им от Сталинской эпохи наследство проедали.

Может быть поэтому нынешние советские уверены, что современная Россия проедает советское наследство, так как жили в эпоху проедания наследства, оставленного Сталиным, и поэтому привыкли, что ничего не нужно строить, а можно лишь проедать плоды труда того поколения, которое строило Красную Империю.

В отличии от русских, все остальные народы Советского Союза лишь опосредованно были советскими. Они так назывались, но советским народом не являлись, оставаясь латышами, литовцами, эстонцами, грузинами, армянами, узбеками, евреями и так далее.

Наглядно увидеть, из какого народа создавали народ советский, можно по плакатам советских времен:

К какому народу принадлежат советские люди с этого плаката?

К какому народу принадлежат эти комсомольцы, устремленные в светлое коммунистическое завтра?

«Построение коммунизма — дело рук (советского) народа …». Среди советских людей одни лишь русские и еще 1 чабан с российского Северного Кавказа. Потому что русский народ это и есть — советский строитель коммунизма.

Другие народы, проживавшие в СССР, не переделывали в советский народ, который должен был вкалывать и обеспечивать результатом своего труда все остальные народы, эта «честь» была возложена только на русский народ.

Из таблицы по доле каждого народа, проживавшего в СССР, в производство в сравнении с потреблением это наглядно видно:

Поэтому народам, проживавшим в национальных республиках, сохранили их традиции и они продолжили рожать детей, в отличии от русского народа. И в цифрах прироста населения в советский период это наглядно видно:

25% нерусских за 73 года существования СССР дали 65% от общего прироста населения.

И что еще хотела бы отметить, что если бы советское руководство было заинтересовано в росте русского населения, то оно бы обязательно:

Во-первых, взялось бы за пропаганду против абортов. В пропаганде коммунистические вожди точно были сильны.

Во-вторых, видя из статистических данных, что русское население практически не прирастает, стали бы стимулировать рождаемость в РСФСР, как это происходит сейчас в современной России.

Но раз они подобных мер не применяли, значит подобное положение вещей — сокращение доли русских в СССР их вполне устраивало.

Для наглядности приведу пример роста численности населения других народов.

Рост населения в США:

Американцев стало в 3,2 раза больше.

Здесь замечу, что прогноз Менделеева относительно численности населения США полностью совпал с текущими реалиями:

А вот рост населения в Индии и Китае в это же время:

В Индии численность населения за тот же период выросла в 5,5 раз, а в Китае в 3,5 раза.

К примеру, поляков за это время стало в 3,8 раза больше. Было 10 млн человек на момент распада Российской Империи, а сейчас стало 38 млн 386 тыс человек.

А в СССР численность населения выросла всего в 2 раза, потому что русские перестали рожать, тем самым увеличивая свою численность и общую численность Советского Союза.

Так как численность русских практически не росла, то и население СССР не росло теми же темпами, что росло население других стран мира, то есть в разы, а не на жалкие проценты.

Сокращение рождаемости русских привело еще к одной проблеме — наш народ состарился.

Вот как выглядит таблица статистических данных Российской Империи по количеству жителей всех возрастных групп, проживавших на территории царской России и других странах мира:

Практически половина населения — это дети и подростки. Причем их заметно больше, чем в других странах мира, потому что русские заводили много детей.

А вот как подобная таблица выглядит сейчас:

Правда здесь несколько иная возрастная таблица, так как подростки отнесены к другой возрастной группе. Но по России мы точно знаем, что подростков у нас не так много, так как в начале 00-х хотя и стали рожать больше, чем в лихие 90-е, но все равно слишком мало для воспроизводства населения.

В заключение разбора по приросту русского народа хочу напомнить еще одну важную деталь:

Со времен Российской Империи до сегодняшнего дня средняя продолжительность жизни в России выросла минимум в 1,5 раза, то есть стало жить еще одно поколение, что естественно увеличило численность населения.

А это значит, что численность русского народа частично выросла за счет этого лишнего поколения, а вовсе не из-за рождения детей — воспроизводства населения. И здесь можно сделать вывод, что с воспроизводством русского народа все очень плохо, так как его не было вчера и нет его сегодня, особенно на территории современной Росси.

Если не вернутся русские из постсоветских республик, то буквально через одно поколение русскими они будут только числиться, но вовсе не являться, так как живут в отрыве от своей Родины — России, от своего народа, а значит и от своих русских корней.

Когда сократится еще и старшее поколение живущее в России, то нас станет меньше, чем было русских в Российской Империи.

Итоги красного проекта на территории Русской Цивилизации неутешительны.

Помимо того, что Россия в 1991 году:

1. Потеряла почти четверть своей территории, которая сократилась с 21,6 млн кв км до 17,1 млн, из-за заложенной мины после октябрьской революции под тысячелетнюю российскую государственность.

2. Вместе с этой территорией потеряла многие народы, проживавшие столетия на территории Русской Цивилизации.

Но и сам русский народ прироста в Красной Империи не получил.

Вывод из столь печальной статистики напрашивается только один:

Русскому народу нужно возвращаться к своим традиционным ценностям, главная из которых — заводить большие семьи.

Хватит с нас уже идеологий и веры в коммунистическое завтра, которое ничего хорошего нашему народу не принесло, а лишь его ослабило.

Наш народ всегда жил ради будущего своих детей в мощной Империи, и всегда добивался высоких результатов во всех областях, за которые он брался, поэтому и построил русский народ свою уникальную Русскую Цивилизацию.

Когда в 1917-м ее разрушили, то наш народ с тем же пылом принялся отстраивать Красную Империю, пока из него окончательно не выбили богатырский русский дух.

Если русские не вернуться к своим корням, и в настоящем, и будущем не станут заводить больше детей, то и будущего у нашего народа не будет, так как не будет той цели, ради которой мы живем — ради светлого будущего наших детей.

Не станет русских, не останется и России. На территории Русской Цивилизации появятся десятки нищих вымиратов, с единственной предназначенной им ролью — обслуживать трубу.

Подобное будущее для нас видит только наш главный геополитической враг — США.

Быть ли в будущем русскому народу и России, или же наш народ и Русская Цивилизация окажутся на кладбище истории — зависит от каждого из нас. Это наш выбор и наша личная ответственность.

* * * * *

В заключение хотела добавить, что сама не люблю читать статьи, где выпячивается русскость, так как для меня они всегда отдают душком национализма.

Единственное, на мой взгляд, кто может сейчас с достоинством говорить о своей русскости, так это жители Донбасса, которые не утратили своих русских корней и хотят вернуться домой — в Россию, и за свой выбор самую высокую цену заплатили, проливая на войне свою кровь, и теряя на ней своих детей, жен, родителей и близких.

Кстати, по результатам этой войны стало очевидно отличие русских от «русских украинцев», оторвавшихся от своих русских корней, и в результате зомбирования, ставших вырусью, так как нет у них больше ни чести, ни совести, ни русского духа.

Сама же никогда на эту тему не писала и свою русскость не выпячивала, так как выросла в многонациональной стране, и уважаю все народы, проживающие на территории России.

Написала эту статью только по единственной причине — заметила в собранных данных, как наш народ за 100 лет ослаб, потому что другие народы населением прирастали, а наш народ нет. И поэтому нам обязательно нужно возвращаться к своим традиционным ценностям, заводить большие семьи, чтобы наш народ в скором будущем не исчез, и не остался только в истории, так как мир без русских станет значительно хуже, потому что именно на нас сейчас с надеждой смотрит весь мир, который грабит и насилует отрыжка Британии — США.

И так было всю нашу историю. Мы постоянно спасали слабые народы от их порабощения и уничтожения. А если нас не станет, то и миру не на кого будет надеяться. От нашего выбора зависит и будущее России, и будущее всего мира. Поэтому нам нужно сделать правильный выбор.

PS: О причинах ослабления русского народа в советский период речь пойдет во второй части статьи, которую опубликую завтра.

А в дополнение к этой статье ознакомиться со статьей о рождаемости в России: «В чем сила, брат? Часть 2-я»: https://cont.ws/@id424201523/1531656

Источник: Конт

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Елена Летучая — из тех людей, кого беспокоит не только вопрос собственной реализации и успешности, но и тот факт, будут ли они полезны для общества. «Я считаю, что популярность людям дана не только для того, чтобы красоваться на экранах и глянцевых обложках, но и для того, чтобы делать что-то полезное», — говорит она. Елена, вас […]