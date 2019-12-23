Исполнительный директор Boeing ушел в отставку

Исполнительный директор Boeing Деннис Мюленбург, который занимал этот пост с 2015 года, 22 декабря ушел в отставку. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новым исполнительным директором и президентом с 13 января 2020 года будет член совета директоров Дэвид Калхун. В течение переходного периода его обязанности временно будет исполнять финансовый директор Boeing Грег Смит.

В сообщении компании подчеркивается, что новое руководство компании будет работать на условиях полной прозрачности.

Мюленбург подал в отставку на фоне нерешенных проблем с самолетами Boeing 737 MAX, которые фигурировали авиакатастрофах, и недавнего запуска космического корабля Starliner. Корабль не смог состыковаться с МКС, так как не достиг запланированной орбиты.

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8, выполнявший рейс из Джакарты в Пангкал Пинанг, пропал с радаров почти сразу после взлета. Лайнер упал в Яванское море. На борту находилось 189 человек, спасатели не обнаружили выживших.

10 марта 2019 года через шесть минут после взлета вблизи Аддис-Абебы разбился Boeing той же модели, все 157 человек погибли.

Согласно предварительному отчету следствия, причиной крушения эфиопского лайнера стала ложная активация системы дополнения характеристик маневрирования MCAS. Эксперты считают, что та же система отказала на индонезийском рейсе.

После авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии Boeing рекомендовала приостановить полеты всего мирового флота 737 MAX и сократила производство самолетов этой модели.

4 апреля Мюленбург официально признал, что причиной катастрофы самолетов в Индонезии и Эфиопии была ошибочная активация MCAS.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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