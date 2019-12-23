Украинская сторона подтвердила договоренности с ОРДЛО о проведении обмена удерживаемыми лицами до конца года

23 декабря пресс-секретарь главы украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулировании ситуации на Донбассе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер подтвердила в Facebook, что ТКГ согласовала условия обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО до конца года.
«Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогам саммита лидеров стран Нормандской четверки в Париже», – написала она.
Під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних…
Posted by Darka Olifer on Esmaspäev, 23. detsember 2019
Ранее об этом говорил представитель России в ТКГ Борис Грызлов.
9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и провести обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе нормандского саммита 9 декабря заявил, что в результате обмена домой могут вернуться 72 украинца.
18 декабря Кучма сообщил, что достичь соглашения сторонам ТКГ в вопросе обмена пока не удалось, но переговоры продолжаются.
Российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в трехсторонней контактной группе сообщило, что около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать в ОРДЛО в процессе обмена удерживаемыми лицами, отказались возвращаться на оккупированные территории Донбасса.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 22 декабря заявил, что в минской группе отмечают: не все люди из списка на обмен, согласованный «Нормандской четверкой», «процессуально очищены», что тормозит процесс обмена.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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