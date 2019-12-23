Курганский учитель физкультуры наказан за матерную ругань в адрес школьника

23.12.2019, 18:30, Новости дня

В одной из школ Шадринского района Курганской области учителя физкультуры уволили и оштрафовали за мат в адрес одного из учеников, сообщила прокуратура региона.

В полицию обратился родитель ученика, заявивший о том, что на уроке педагог обматерил школьника. По данным ведомства, между учителем и учеником произошел словесный конфликт в присутствии других учащихся.  

«В связи с этим, межрайонной прокуратурой в адрес директора школы внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам рассмотрения которого учитель освобожден от занимаемой должности», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того в отношении учителя было возбуждено дело об административном правонарушении по  ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме). Педагогу выписан штраф, постановление о привлечении к ответственности пока не вступило в законную силу.

Ранее в Тюменской области учитель ОБЖ обматерил и побил школьников на уроке. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента РФ Владимира Путина в Крым и открытия железнодорожной части моста через Керченский пролив. «Российской стороне передана соответствующая нота протеста», – сообщается на сайте МИД Украины. Ведомство отмечает, что действия РФ относительно Крымского моста нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, двусторонние договорные обязательства перед Украиной […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика