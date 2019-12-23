Убившему чемпиона России лихачу вынесли приговор

Убийце чемпиона России по картингу вынесли приговор. Суд приговорил преступника к шести годам лишения свободы.
По данным телеграм-канала «Hue», лихач еще два года после освобождения проведет без водительских прав. Напомним, год назад пьяный звукорежиссер театра «Пятница» влетел в зад авто, за рулем которого был 18-летний Никита Сапежко. Чемпион России по картингу скончался от полученных травм.
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Последнее: Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента РФ Владимира Путина в Крым и открытия железнодорожной части моста через Керченский пролив. «Российской стороне передана соответствующая нота протеста», – сообщается на сайте МИД Украины. Ведомство отмечает, что действия РФ относительно Крымского моста нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, двусторонние договорные обязательства перед Украиной […]
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