Убившему чемпиона России лихачу вынесли приговор

Убийце чемпиона России по картингу вынесли приговор. Суд приговорил преступника к шести годам лишения свободы.

По данным телеграм-канала «Hue», лихач еще два года после освобождения проведет без водительских прав. Напомним, год назад пьяный звукорежиссер театра «Пятница» влетел в зад авто, за рулем которого был 18-летний Никита Сапежко. Чемпион России по картингу скончался от полученных травм.

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