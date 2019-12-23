ЕС раскритиковал открытие железнодорожной части Крымского моста

23.12.2019, 18:26, Новости дня

Завершение строительства железнодорожного участка Крымского моста и открытие пассажирского сообщения с полуостровом без согласия Киева – это нарушение суверенитета Украины, сообщил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

«Железнодорожное сообщение – это еще один шаг к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и изоляции Крыма от Украины, частью которой он остается», – передает текст его заявления «Интерфакс».

Крымский мост, как утверждают в ЕВС, якобы ограничивает проход судов через Керченский пролив. В связи с этим ЕС выразил надежду на обеспечение беспрепятственного и свободного прохода через пролив «в соответствии с международным правом».

В понедельник президент РФ Владимир Путин проехал на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань по железной дороге Крымского моста. Таким образом он фактически запустил движение по железнодорожной ветке.

Газета ВЗГЛЯД объясняла значение открытия железнодорожного моста.



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