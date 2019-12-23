ЕС раскритиковал открытие железнодорожной части Крымского моста

Завершение строительства железнодорожного участка Крымского моста и открытие пассажирского сообщения с полуостровом без согласия Киева – это нарушение суверенитета Украины, сообщил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
«Железнодорожное сообщение – это еще один шаг к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и изоляции Крыма от Украины, частью которой он остается», – передает текст его заявления «Интерфакс».
Крымский мост, как утверждают в ЕВС, якобы ограничивает проход судов через Керченский пролив. В связи с этим ЕС выразил надежду на обеспечение беспрепятственного и свободного прохода через пролив «в соответствии с международным правом».
В понедельник президент РФ Владимир Путин проехал на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань по железной дороге Крымского моста. Таким образом он фактически запустил движение по железнодорожной ветке.
Газета ВЗГЛЯД объясняла значение открытия железнодорожного моста.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента РФ Владимира Путина в Крым и открытия железнодорожной части моста через Керченский пролив. «Российской стороне передана соответствующая нота протеста», – сообщается на сайте МИД Украины. Ведомство отмечает, что действия РФ относительно Крымского моста нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, двусторонние договорные обязательства перед Украиной […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Названо число уехавших с Украины за десятилетие граждан / 18 декабря
- Суд дал ГБР доступ к материалам «Схем» по поводу поездки Порошенко на Мальдивы. В редакции заявили о рисках раскрытия источников информации / 23 октября
- На Сицилии взорвался склад с пиротехникой, есть погибшие / 21 ноября
- Драка в аэропорту Борисполь. Прокуратура сообщила о подозрении охраннику Ляшко / 3 декабря
- «Шахтер» сыграл вничью с «Динамо» (Загреб) в третьем туре Лиги чемпионов / 22 октября
- Welt — Помпео призвал Берлин вместе с США бороться против России и Китая, а не зависеть от них / 8 ноября
- Эксперт: Трамп резко ухудшил отношения с Китаем / 28 ноября
- В отношении посадившей за руль шестилетнего ребенка женщины завели еще одно дело / 20 ноября