ЕС раскритиковал открытие железнодорожной части Крымского моста

Завершение строительства железнодорожного участка Крымского моста и открытие пассажирского сообщения с полуостровом без согласия Киева – это нарушение суверенитета Украины, сообщил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

«Железнодорожное сообщение – это еще один шаг к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и изоляции Крыма от Украины, частью которой он остается», – передает текст его заявления «Интерфакс».

Крымский мост, как утверждают в ЕВС, якобы ограничивает проход судов через Керченский пролив. В связи с этим ЕС выразил надежду на обеспечение беспрепятственного и свободного прохода через пролив «в соответствии с международным правом».

В понедельник президент РФ Владимир Путин проехал на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань по железной дороге Крымского моста. Таким образом он фактически запустил движение по железнодорожной ветке.

Газета ВЗГЛЯД объясняла значение открытия железнодорожного моста.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента РФ Владимира Путина в Крым и открытия железнодорожной части моста через Керченский пролив. «Российской стороне передана соответствующая нота протеста», – сообщается на сайте МИД Украины. Ведомство отмечает, что действия РФ относительно Крымского моста нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, двусторонние договорные обязательства перед Украиной […]