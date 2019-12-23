Автоновости: Везите это в Россию: американский внедорожник получил «дворники» с подогревом

В США уже начали оснащать автомобили опцией, которая весьма пригодилась бы и в России. Фирма Lincoln придумала, как существенно уменьшить время, которое автомобилисты тратят на борьбу с обледенением лобового стекла и застраховала от замерзания форсунки омывателя.

Идея оказалась настолько проста, что непонятно, почему до этого никто не додумался раньше. Чтобы спасти от обледенения щетки стеклоочистителей, пока не разработано ничего лучше подогрева "зон покоя", а вот в Lincoln додумались снабдить нагревательными элементами сами "дворники".

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Правда, элемент пришлось разработать специально по этому случаю, но зато утверждается, что щетки способны прогреться до температуры примерно в 30 градусов и очистят лобовое стекло от наледи всего за 4 минуты.

Таким "дворникам" окажутся нипочем, скорее всего, даже суровые российские снегопады. Кроме того, щетки еще и снабдили собственными форсунками для распыления омывающей жидкости.

С подогреваемыми щетками такие форсунки однозначно не замерзнут. Но в Lincoln видят в своей разработке под названием VisioBlade и еще кое-какие плюсы – например, экономию омывающей жидкости. По расчетам фирмы, поскольку жидкость теперь распыляется не по всей площади лобового стекла сразу, а только туда, где через полсекунды окажутся щетки, на очистку стекла от грязи потребуется вдвое меньше волшебного состава, чем ранее.

Новой системой уже оснащаются серийные кроссоверы Lincoln Aviator, но цена этой актуальной для холодной погоды опции пока не называется.

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