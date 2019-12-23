Автоновости: Системы безопасности делают автомобили более опасными, и вот почему

Работа инженеров, создающих во имя дорожной безопасности все новые и новые водительские ассистенты, приводит к прямо противоположному результату. И виной тому – ленивые и чересчур полагающиеся на электронику водители.

Ассоциация AAA Foundation опубликовала результаты своего последнего исследования в области безопасности, которое посвящено как раз тем системам, которые призваны облегчить водительскую жизнь – в первую очередь ассистенту удержания в полосе и адаптивному круиз-контролю, которые сейчас устанавливаются не только на роскошные, но и вполне массовые автомобили.

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Благодаря этим системам машина практически самостоятельно может двигаться по прямой, следуя линиям разметки и притормаживая перед впередиидущим транспортом. Институт технологий транспорта штата Вирджиния проанализировал данные о годичном наблюдении за поведением ряда водителей, чьи автомобили были оснащены этими ассистентами.

Исследователи пришли к выводу, что при активации этих систем водители вдвое чаще отвлекаются от дороги. Кроме того, отмечалось также, что использование водительских ассистентов провоцирует развитие сонливости у водителей, хотя подобных случаев было зарегистрировано относительно немного. Еще один вывод, сделанный исследователями на основе полученных данных, заключается в том, что чем больше современный водитель эксплуатирует автомобиль с электронными ассистентами, тем больше доверяет умной электронике.

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В AAA Foundation заявили, что производителям подобных автомобилей нелишне было бы более подробно информировать своих покупателей о рисках, связанных с использованием ассистентов. В частности, необходимо как можно чаще напоминать об основном требовании безопасности – всегда держать ситуацию под контролем и не полагаться на электронику безоглядно.

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