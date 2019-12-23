Видео: Следы стрелка с Лубянки ведут на Украину

СМИ выяснили удивительные подробности о жизни Евгения Манюрова, напавшего на главное здание ФСБ на Лубянке и убившего двоих сотрудников спецслужбы.

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Евгений Манюров

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