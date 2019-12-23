Видео: Следы стрелка с Лубянки ведут на Украину

СМИ выяснили удивительные подробности о жизни Евгения Манюрова, напавшего на главное здание ФСБ на Лубянке и убившего двоих сотрудников спецслужбы.
Теги:
ФСБ
,
Россия и Украина
,
Евгений Манюров
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента РФ Владимира Путина в Крым и открытия железнодорожной части моста через Керченский пролив. «Российской стороне передана соответствующая нота протеста», – сообщается на сайте МИД Украины. Ведомство отмечает, что действия РФ относительно Крымского моста нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, двусторонние договорные обязательства перед Украиной […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Черногория выдала Хорватии серба, который подозревается в попытке государственного переворота / 31 октября
- Половина жителей Киева оказалась недовольна деятельностью мэра / 18 декабря
- Исследователи рассказали о безопасности Bluetooth-наушников / 14 ноября
- Путин запланировал разговор с Эрдоганом / 8 ноября
- По факту истязаний приемных детей возбудили дело в Москве / 12 ноября
- В Крыму к 2021 году запланировали создать еще один полк ВДВ / 9 декабря
- France Info — российская атомная энергетика обещает «осветить» Чёрную Африку / 27 октября
- Специалисты Роспотребнадзора провели исследование кухонных губок / 9 ноября