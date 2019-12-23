Учения по устойчивой работе Рунета признали эффективными

Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета продемонстрировали, что власти и операторы связи готовы эффективно реагировать на угрозы, заявили в Минкомсвязи.
Об этом информирует ТАСС.
В октябре правительство утвердило положение, согласно которому учения по обеспечению надежной работы Рунета должны проводиться не реже одного раза в год.
Ранее сообщалось, что в РФ начался монтаж оборудования на сетях в рамках реализации закона об устойчивом Рунете.
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Последнее: Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента РФ Владимира Путина в Крым и открытия железнодорожной части моста через Керченский пролив. «Российской стороне передана соответствующая нота протеста», – сообщается на сайте МИД Украины. Ведомство отмечает, что действия РФ относительно Крымского моста нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, двусторонние договорные обязательства перед Украиной […]
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