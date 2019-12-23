Учения по устойчивой работе Рунета признали эффективными

Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета продемонстрировали, что власти и операторы связи готовы эффективно реагировать на угрозы, заявили в Минкомсвязи.

Об этом информирует ТАСС.

В октябре правительство утвердило положение, согласно которому учения по обеспечению надежной работы Рунета должны проводиться не реже одного раза в год.

Ранее сообщалось, что в РФ начался монтаж оборудования на сетях в рамках реализации закона об устойчивом Рунете.

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